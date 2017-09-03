Почти каждый второй школьник страдает от стресса

03.09.2017 11:17 · 0 комментариев

Когда-то в школе жизнь была более расслабленной. Сегодня, согласно исследованию, 43% школьников страдают от стресса, причём с последствиями для здоровья. Согласно полученным данным, у трети мальчиков и девочек проявляются такие симптомы, как головная боль, боль в спине или проблемы со сном.

Кроме того, стресс в школьные годы увеличивается. Это можно увидеть в «Профилактическом радаре« DAK 2017 года, который был представлен 01.09.2017. Согласно исследованию, девочки чувствуют себя более подверженными стрессу, чем мальчики. Каждая вторая ученица испытывает стресс очень часто или часто. Среди учеников-мальчиков таких 37%.

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