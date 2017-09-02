Крупнейший в мире ихтиозавр найден в Германии

02.09.2017 10:59 · 0 комментариев

В коллекции музея в Ганновере ученые обнаружили крупнейшую среди известных ископаемую морскую рептилию. Так называемые «морские драконы» плавали в мировом океане 200 миллионов лет назад, когда на земле жили динозавры. Обнаруженный образец длиной более трех метров — самый крупный на сегодня ихтиозавр. Скелет был обнаружен на побережье Англии еще более 20 лет назад, но до сих пор оставался неизученным.

Палеонтолог Свен Сакс увидел окаменелость на выставке в музее в Ганновере и сразу связался с британским палеонтологом Дином Ломаксом, экспертом по ихтиозаврам.

Ихтиозавры были одними из первых древних животных, обнаруженных в период, когда теории эволюции и концепции геологии только зарождались, сообщает BBC.

euromag.ru

Ганновер, ихтиозавр, музей, рептилия