Крупнейший в мире ихтиозавр найден в Германии

02.09.2017 10:59   ·   0 комментариев

Фото Dean Lomax

Фото Dean Lomax

В коллекции музея в Ганновере ученые обнаружили крупнейшую среди известных ископаемую морскую рептилию. Так называемые «морские драконы» плавали в мировом океане 200 миллионов лет назад, когда на земле жили динозавры. Обнаруженный образец длиной более трех метров — самый крупный на сегодня . Скелет был обнаружен на побережье Англии еще более 20 лет назад, но до сих пор оставался неизученным.

Палеонтолог Свен Сакс увидел окаменелость на выставке в музее в Ганновере и сразу связался с британским палеонтологом Дином Ломаксом, экспертом по ихтиозаврам.

Ихтиозавры были одними из первых древних животных, обнаруженных в период, когда теории эволюции и концепции геологии только зарождались, сообщает BBC.

euromag.ru

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