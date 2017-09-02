Врача Освенцима освободили от суда

02.09.2017 10:58 · 0 комментариев

Немецкая прокуратура предложила прекратить суд над 96-летним врачом из Освенцима Губертом Зафке. В суде заявили о необходимости закрыть дело из-за проблем со здоровьем немца, которого обвиняли в пособничестве в убийстве 3681 человека в концентрационном лагере в 1944 году, пишет TJournal.

Как заявили прокуроры, повторные медицинские тесты показали, что Зафке страдает от слабоумия и признан «непригодным для суда».

Зафке служил в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау летом 1944 года. На предыдущих процессах он говорил, что лечил раненых солдат и офицеров. Он также утверждал, что не знал о пытках и газовых камерах.

euromag.ru

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