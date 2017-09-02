Кёльнский зоопарк унаследует 22 миллиона долларов США

02.09.2017 10:55 · 0 комментариев

93-летняя жительница США хочет завещать после своей смерти Кёльнскому зоопарку состояние в 22 миллиона долларов США. Элизабет Райхерт (Elizabeth Reichert), которая со своим еврейским мужем эмигрировала после Второй мировой войны из Кёльна через Израиль в Соединенные Штаты, подтвердила это изданию «Kölner Stadt-Anzeiger».

Райхерт заявила: «Когда думаешь о том, кому завещать свои деньги, воспоминания играют важную роль. В зоопарке деньги будут потрачены правильно». Она и ее муж всегда были кёльнцами и никогда не забывали соборный город.

Её муж, Арнульф Райхерт (Arnulf Reichert), был вынужден скрываться от нацистов во время нацистской эпохи и жил в подполье. Позже он стал успешным предпринимателем в США. Незадолго до смерти пара подумала о том, чтобы оставить свое состояние зоопарку в Кёльне. Миллионная сумма перейдёт сначала в фонд.

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