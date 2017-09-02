Германия экстрадировала хакера в Великобританию

02.09.2017 10:53   ·   0 комментариев

© Tyler Olson - Fotolia.com

© Tyler Olson — Fotolia.com

Кёльнский окружной недавно осудил хакера из-за кибер-атаки с возможным миллионным ущербом для компании Telekom, теперь 29-летний осужденный был доставлен в Великобританию. Как сообщил в четверг, 31.08.2017, представитель генеральной прокуратуры Кёльна, британец были перевезен из Германии в Великобританию в среду, 30.09.2017.

Пять недель назад был приговорен в Кёльне к условному наказанию сроком на один год и восемь месяцев. Дэниел К. признался, что в ноябре он атаковал маршрутизаторы по всему миру, чтобы интегрировать их в так называемый ботнет.

Атака привела к тому, что компания , по её собственным данным, потеряла два миллиона евро. Суд в Кёльне заявил о нанесенном немецкой компании убытке «в шестизначном миллионном диапазоне».

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