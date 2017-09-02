Увеличивается количество беженцев, прибывающих на грузовых поездах

02.09.2017 10:51 · 0 комментариев

В Раублинге (Raubling), Верхняя Бавария, федеральная полиция вытаскивает из грузовых поездов полностью измученных беженцев, которые прибывают из Италии. Их становится всё больше и больше. Сотрудники полиции и врачи Розенхайма (Rosenheim), которые обследуют беженцев, опасаются ухудшения ситуации осенью.

Мигранты, почти исключительно мужчины, прячутся на тонких пластинах за колесами грузовиков. Между ними есть большие отверстия. Небольшое, небрежное движение или вздрагивание во время сна может привести к падению на дорогу, что означает мгновенную смерть при скорости около 140 км/ч. Два беженца уже погибли таким образом в Австрии и Баварии.

В то время как в первой половине года прибывало около 20 беженцев в месяц, которых обнаруживали во время контроля в Раублинге, в июле их количество резко увеличилось до 100, а в августе было 80. Увеличение числа таких беженцев в четыре-пять раз связано с растущим притоком беженцев из Африки.

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