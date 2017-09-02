Рейтинг партии AfD снова растёт

02.09.2017 10:49 · 0 комментариев

За три недели до выборов в Бундестаг рейтинг партии AfD, согласно опросу ARD-«Deutschlandtrend», продолжает расти. По результатам опроса, опубликованного в четверг, 31.08.2017, партия улучшила свои позиции на один процент до 11 процентов и, таким образом, может войти в Бундестаг в качестве третьей по численности партии. В начале августа в обзоре института по исследованию общественного мнения (Meinungsforschungsinstitut) Infratest dimap её рейтинг составлял только 8 процентов.

В воскресном вопросе Союз, набрав 37 процентов, остаётся самой сильной партией, но теряет один процент по сравнению с предыдущей неделей. СДПГ набирает ещё один процент и достигает 23 процентов. Левая партия и партия Зелёных, согласно результатам опроса, стабильно остаются на уровне девять и восемь процентов соответственно. Рейтинг ФДП также составляет восемь процентов, что на один процент меньше, чем на предыдущей неделе.

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