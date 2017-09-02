Прогноз: цены на яйца значительно повысятся

02.09.2017 10:48   ·   0 комментариев

© Olga Litvivnenko

© Olga Litvivnenko

Федеральное правительство прогнозирует ощутимые последствия скандала с фипронилом. Согласно докладу Федерального министерства сельского хозяйства (Bundesagrarministerium) Комитету по сельскому хозяйству Бундестага (Agrarausschuss des Bundestags, более 70 процентов яиц, ввозимых в Германию, поставляются из Нидерландов. Происшедшее событие, вероятно, серьезно повлияет на рынок яиц и на . Остаётся открытым вопрос о том, смогут ли восполнить поставки такие страны, как Польша или Украина.

Нидерланды находятся в центре скандала с яйцами, зараженными инсектицидом . Поскольку голландские яйца больше не продаются в Германии, цены в оптовой торговле на яйца и птицу, в соответствии с Marktinfo, недавно повысились.

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