Новый Land Cruiser представят в сентябре во Франкфурте

01.09.2017 08:47 · 0 комментариев

Японский автогигант Toyota горит желанием повергнуть своего заклятого соперника в борьбе за корону крупнейшего мирового автопроизводителя Volkswagen AG на его собственном поле — на автосалоне во Франкфурте. Задача не из легких, но и ставки высоки, поэтому в штаб-квартире в японском городе Тоёта префектуры Айти решили зайти с козырей — компания официально объявила, что на сентябрьский смотр в Германии она привезет новое поколение легендарного Land Cruiser.

Уже практически 10 лет с конвейера сходит текущая генерация модели Land Cruiser 200, а значит, пора выпускать на арену сменщика, поскольку за эти годы автомобильная отрасль сделала очень серьезный шаг вперед, причем во всех направлениях. Но кое-что в Land Cruiser в новом кузове все же останется из эпохи классических внедорожников — это его рама лестничного типа. Да, Land Cruiser продолжит быть полноценным покорителем пространства вне зависимости есть ли под его колесами дорога.

Более никаких подробностей о долгожданной модели маркетологи Toyota раскрывать не стали — еще бы, вдруг в Volkswagen успеют подготовить симметричный ответ. Не исключено, что модель будет представлять из себя микс современных трендов и классических (и даже ретро) решений, опробованных японскими дизайнерами на шоу-каре FT-4X Concept. Сам по себе концепт, показанный в Нью-Йорке в этом году, не может быть преемником Land Cruiser, но вот его экстерьер вполне способен навести на дельную мысль создателей новинки.

allroader.ru

Land Cruiser, Toyota, автосалон, внедорожник, Франкфурт-на-Майне