Мужчина устроил стрельбу в берлинской мечети

01.09.2017 08:44   ·   0 комментариев

© Photocreatief.de - Fotolia.com

© Photocreatief.de — Fotolia.com

В мечети округа Берлин-Нойкёльн (Berlin-Neukölln) мужчина совершил на полицейских и ранил пятерых из них. Инцидент произошел поздно вечером 30.08.2017. Полиция заявила, что 33-летний мужчина отказался покинуть после молитвы и ударил ответственного молитвенного дома по лицу. Тот вызвал полицию. Затем мужчина напал на полицейских.

Полицейские арестовали нарушителя, используя при этом перцовый аэрозоль и дубинку. Во время ареста он укусил одного из полицейских и неоднократно кричал «Аллах акбар». 33-летний мужчина был доставлен в психиатрию.

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