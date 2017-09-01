Мужчина устроил стрельбу в берлинской мечети

01.09.2017 08:44 · 0 комментариев

В мечети округа Берлин-Нойкёльн (Berlin-Neukölln) мужчина совершил нападение на полицейских и ранил пятерых из них. Инцидент произошел поздно вечером 30.08.2017. Полиция заявила, что 33-летний мужчина отказался покинуть мечеть после молитвы и ударил ответственного молитвенного дома по лицу. Тот вызвал полицию. Затем мужчина напал на полицейских.

Полицейские арестовали нарушителя, используя при этом перцовый аэрозоль и дубинку. Во время ареста он укусил одного из полицейских и неоднократно кричал «Аллах акбар». 33-летний мужчина был доставлен в психиатрию.

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