Многие жители Германии против воссоединения семей беженцев

01.09.2017 08:38   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

Юридически регулируемое семей беженцев является деликатной проблемой. Федеральный канцлер Ангела Меркель не хочет обсуждать этот вопрос до выборов в Бундестаг. Об этом она заявила на федеральной пресс-конференции. Меркель отложила обсуждение до начала 2018 года – при условии, что она все ещё останется канцлером Германии.

Согласно опросу Insa издания «Bild«, жители Германии представили четкое мнение по этой теме. В соответствии с полученными данными, 58 процентов респондентов против воссоединения семей беженцев. Кроме того, результаты показывают, что мужчины более критично относятся к воссоединению семей, чем женщины, так же, как и пожилые люди склонны выступать против более часто, чем молодые. Согласно опросу, восточные несколько более негативно настроены, чем западные.

Партии также демонстрируют четкую картину: избиратели из числа сторонников AfD с 95,8 процентами голосов и избиратели СвДП с 66,8 процентами не поддерживают воссоединение семей. Единственным реальным отклонением являются избиратели партии Зелёных. Здесь 82,8 процентов выступают за воссоединения семей беженцев.

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