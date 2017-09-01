В Германии собрались ввести знак качества борделей

01.09.2017 08:40   ·   0 комментариев

© VRD - Fotolia.com

© VRD — Fotolia.com

В Федеральном объединении по оказанию сексуальных услуг намерены ввести систему оценки немецких борделей по принципу «звезд» в гостиничной отрасли с целью повысить качество публичных домов, заявила основатель организации Штефани Клее.

Объединение выпустило специальный опросник, на основании данных которого присваивается в виде короны, первый из которых 24 августа получило заведение в баварском Розенхайме, пишет Взгляд со ссылкой на РИА «Новости».

Публичный дом может получить максимальную оценку из шести корон, если в нем есть джакузи, высококлассное оборудование, посетителям предлагаются блюда и напитки.

«То есть все должно быть так же, как в отеле, когда вы в нем останавливаетесь», – пояснила Клее в интервью Sputnik Deutschland.

По ее словам, новая система поможет женщинам, работающим в секс-индустрии, «отличать серьезных работодателей от несерьезных».

Владелец другого публичного дома, который также претендует на «корону», заявил, что введение нового знака качества «пойдет на пользу девочкам».

Напомним, в октябре 2013 года в Германии был создан первый профсоюз проституток.

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