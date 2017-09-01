Гомосексуальные мужчины зарабатывают меньше, чем гетеросексуальные

01.09.2017 08:42 · 0 комментариев

Женщины зарабатывают меньше, чем мужчины. Этот факт является общеизвестным. Сейчас Немецкий институт экономических исследований (das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)) установил, что гомосексуальные мужчины также находятся в невыгодном положении. Этот разрыв не так велик, как между мужчинами и женщинами, но все же очевиден: гомосексуальным и бисексуальным мужчинам, по-видимому, меньше платят за их работу, чем гетеросексуальным.

Как пишет Немецкий институт экономических исследований (DIW) в своем еженедельном отчете, средняя почасовая заработная плата за фактическое рабочее время для гетеросексуальных мужчин составляет 18 евро, для гомосексуальных мужчин – 16,40 евро, для гетеросексуальных женщин – 14,40 евро, а для гомосексуальных женщин – 16,44 евро.

Даже принимая во внимание тот факт, что респонденты работают на разных должностях, в разных отраслях и имеют разный опыт работы, остаются различия – по крайней мере, среди мужчин. Так, гомосексуальные и бисексуальные мужчины более часто являются служащими, чем рабочими. Они также в три раза реже занимают должности государственных служащих, реже работают на производстве и больше работают сверхурочно.

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