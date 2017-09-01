В Аахене начинается раздача таблеток йода на случай чрезвычайной ситуации на АЭС Тианж

01.09.2017 08:37 · 0 комментариев

Эксперты сомневаются в безопасности бельгийских атомных станций в случае нарушений. Предполагаемый сценарий: на бельгийской АЭС Тианж (Tihange) произошла атомная авария с утечкой радиоактивного излучения. С западным ветром радиоактивное облако движется к Аахенскому региону.

Между Аахеном и атомной электростанцией Тианж нет и 70 километров, что вызывает опасения относительно безопасности. Поэтому в приграничном регионе существуют большие сомнения в том, что будет достаточно времени для обеспечения населения таблетками с высокой дозой йода.

В связи с этим в пятницу, 01.09.2017, начинается снабжение населения таблетками, которые должны препятствовать поглощению радиоактивного йода щитовидной железой. До настоящего времени эта мера была утверждена по всей стране только в исключительных случаях и в очень ограниченных областях.

Люди до 45 лет, беременные и кормящие женщины имеют право на бесплатные таблетки, которые предотвращают рак щитовидной железы. В регионе Аахен они могут до конца ноября подать по ссылке в Интернете заявку на талоны, которые они реализуют в аптеках. Власти ожидают, что каждый третий воспользуется этим предложением.

Аахен, АЭС, йод, таблетки, Тианж