Потребители, внимание: это изменится в сентябре

01.09.2017 08:35   ·   0 комментариев

© vege - Fotolia.com

© vege — Fotolia.com

В сентябре 2017 года потребителям также придётся приспосабливаться к изменениям. Эти новые правила вступают в силу в сентябре или уже недавно вступили в силу.

Совместное использование автомобилей вместо владения. За прошедшие годы совместное использование автомобилей стало важным элементом стабильной мобильности. Федеральное правительство хочет поддержать эту тенденцию – с помощью специальных парковочных мест и бесплатной парковки. Новый закон о совместном использовании автомобилей вступает в силу 1 сентября 2017 года.

Энергоэффективность для пылесосов. Требования к энергоэффективности пылесосов с 1 сентября снова будут повышены. Тогда в продажу будут поступать только мощностью менее 900 Вт. Шкала варьируется от класса энергоэффективности A +, A ++, A +++ до класса энергоэффективности D. Исключаются классы E, F и G. Кроме того, новые не должны быть громче 80 децибел.

Регулирование уровня шума для спортивных сооружений. Чтобы лучше использовать спортивные сооружения вечером, а также по воскресеньям и праздничным дням, новое постановление о защите от шума позволяет такой же уровень шума, что и в рабочие дни. В то же время он представляет новые значения для «городских территорий», то есть смешанных городских округов с особенно плотной застройкой. Изменение вступает в силу 9 сентября 2017 года.

Новые правила для водонагревателей. С 26 сентября 2017 года будут применяться минимальные требования к водонагревателям объемом до 2000 литров. Они не должны терять много тепла, поэтому их изоляция должна значительно улучшиться.

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