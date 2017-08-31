Хаос в берлинских аэропортах из-за бомбы времён мировой войны

31.08.2017 09:51 · 0 комментариев

Сотни авиапассажиров прибыли в терминал берлинского аэропорта BER, который ещё не открыт – причиной было обезвреживание бомбы времён Второй мировой войны в Берлине-Шпандау (Berlin-Spandau) во вторник вечером, 29.08.2017. Более двадцати рейсов были перенаправлены из аэропорта Берлин-Тегель (Berlin-Tegel) в аэропорт Шёнефельд (Schönefeld).

Согласно сообщениям СМИ, самолёты находились непосредственно возле терминала BER. Там пассажиры не могли высадиться. Представитель аэропорта Даниэль Тольксдорф (Daniel Tolksdorf) заявил: «Из-за блокировки Тегеля нам пришлось за короткий промежуток времени принять в Шёнефельде 24 самолета, которые прибыли почти все одновременно, поэтому возникли проблемы с обеспечением трапов».

Однако все пассажиры смогли покинуть самолёты. Правда, после выхода из самолётов пассажирам было трудно покидать аэропорт. Посреди ночи в течение нескольких часов не хватало такси. По словам пресс-секретаря, аэропорт Тегель был закрыт во вторник вечером, 29.08.2017, с 8 часов вечера примерно до трех часов ночи. После снятия блокирования по согласованию с властями был отменен запрет на ночные рейсы, чтобы иметь возможность отправить все самолёты.

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