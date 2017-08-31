Немецкий фрегат спас 158 беженцев

31.08.2017 09:49 · 0 комментариев

Немецкий фрегат «Mecklenburg-Vorpommern» спас из перегруженной лодки в Средиземном море 158 человек. Они находились в бедственном положении примерно в 100 километрах к северу от ливийского побережья. В операции по спасению беженцев участвовала также испанская благотворительная организация «Open Arms».

По сообщению подразделения Бундесвера, солдаты и волонтёры доставили на фрегат скоростными катерами из терпящего бедствие буксира 97 мужчин, 6 женщин, а также 55 детей и подростков. Затем фрегат «Mecklenburg-Vorpommern» направился в итальянский порт Аугуста (Augusta).

В этом году более 121 000 человек бежали в Италию, Грецию и Испанию. За тот же период 2016 года беженцев было 272 000 человек. В прошлом году Международная организация по миграции (Internationale Organisation für Migration (IOM)) зарегистрировала 3 228 человек, в этом году – 2 410 человек.

С июля число мигрантов значительно сократилось. По данным пограничного агентства ЕС Frontex, это связано в основном с более сильным присутствием ливийской береговой охраны. Чуть более двух недель назад частные спасатели, согласно их собственным сообщениям, покинули зону спасения в связи с угрозами со стороны ливийских властей.

Mecklenburg-Vorpommern, беженцы, спасение, фрегат