Руководитель Bamf выступает за проверку мобильных телефонов просителей убежища без документов

31.08.2017 09:47 · 0 комментариев

С 1 сентября мобильные телефоны просителей убежища будут изучаться для определения данных об их возможном происхождении. Эта мера подвергается критике, но руководитель Bamf Ютта Кордт (Jutta Cordt) ещё раз подтвердила оценку данных мобильного телефона. «Это дополнительная система, поддержка наших лиц, ответственных за принятие решений, чтобы иметь возможность более конкретно спросить в ходе слушания и, в конечном счете, более обоснованно принять решение», – сказала Кордт.

Оценка данных мобильного телефона должна использоваться только как последнее возможное средство, если есть сомнения в происхождении, но их невозможно точно определить другими способами. В сентябре начнется считывание с носителей данных беженцев. Во время первого контакта с Bamf данные будут считываться с мобильного устройства и храниться в цифровом сейфе, чтобы никто из них не имел доступа к нему. Только если в ходе слушания станет ясно, что необходимы данные, их использование должен разрешить юрист.

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