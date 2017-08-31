Рекордная эвакуация из-за обезвреживания бомбы во Франкфурте: 70 000 человек

31.08.2017 09:45 · 0 комментариев

Из-за британской авиабомбы с 1,4 тоннами взрывчатых веществ Франкфурт ожидает самую большую эвакуацию в послевоенной истории Германии. Специалисты намереваются обезвредить гигантскую бомбу, которую также называют «взломщиком» из-за её взрывной силы, в воскресенье, 03.09.2017. Власти должны эвакуировать около 70 000 человек. Воздушное пространство также должно быть частично заблокировано.

По данным полиции и пожарной охраны, в настоящее время бомба не представляет никакой опасности. Бомба второй мировой войны была обнаружена во время строительных работ на Кампус-Вестенде в Университете Гёте. По данным полиции, площадь в 1,5 км вокруг бомбы должна быть эвакуирована. Как сказал представитель полиции, это касается полицейского департамента Франкфурта, штаб-квартиры радио Hessischer Rundfunk, а также нескольких больниц.

До сих пор самой большой эвакуацией послевоенного периода считалось обезвреживание бомбы в конце 2016 года. В то время около 54 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в Аугсбурге. В мае этого года в Ганновере в связи с обезвреживанием бомбы времён Второй мировой войны в безопасное место было доставлено 50 000 жителей.

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