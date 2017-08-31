Германия не пустит Турцию в ЕС из-за Эрдогана

31.08.2017 09:42   ·   0 комментариев

Фото с сайта www.euromag.ru

Фото с сайта www.euromag.ru

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль считает, что не сможет вступить в Евросоюз, пока у власти в стране находится президент Тайип .

«Это не значит, что мы не хотим их, но турецкое правительство при Эрдогане быстро движется в противоположную сторону от того, что представляет Европа… Абсолютно ясно, что Турция в нынешнем состоянии не станет членом », — сказал Габриэль в интервью газете Bild.

Ранее глава МИД Австрии Себастьян Курц заявлял, что с нынешним руководством вступление Анкары в ЕС невозможно и к 2023 году, когда будет отмечаться 100 лет с момента образования современной Турции.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране — Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

www.euromag.ru

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