Мигранты перевели из Германии 4,2 млрд. евро

31.08.2017 09:40   ·   0 комментариев

© joesphotostyle - Fotolia.com

© joesphotostyle — Fotolia.com

Трудовые , работающие в Германии, в 2016 году перевели домой 4,2 миллиарда Это крупнейшая сумма за всю историю страны с момента объединения в 1990 году. Больше всего средств мигранты перевели в Турцию — около 800 миллионов евро.

Издание WirtschaftsWoche отмечает, что данная сумма остается стабильной на протяжении нескольких лет. При этом объем переводов в Сирию за 2016 год вырос сразу в четыре раза — с 18 до 67 миллионов евро.

По сравнению с 2015 годом общая сумма переводов выросла на 700 миллионов евро.

В июле Bloomberg рассказало о том, как из-за мигрантов из мусульманских стран меняется потребительский рынок Германии. Три года подряд в стране снижались продажи ветчины, сосисок и других видов продуктов из свинины, отмечало агентство. Оно также связало эту тенденцию с ростом числа веганов.

По разным оценкам, в Германии проживает от четырех до пяти миллионов мусульман. Министерство иностранных дел ФРГ отмечало, что в 2017 году в страну может въехать 200-300 тысяч беженцев из Сирии и Ирака. По данным системы Erstverteilung der Asylbegehrenden (EASY — первичное распределение желающих получить убежище), с сентября 2015 года по июль 2016-го в Германию попало почти миллион беженцев из мусульманских стран.

www.euromag.ru

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