Тысячи бюллетеней для голосования нужно перепечатать

31.08.2017 09:39   ·   0 комментариев

© Andrey Burmakin - Fotolia.com

© Andrey Burmakin — Fotolia.com

Скоро пройдут выборы в Бундестаг, а большинство избирательных бюллетеней в двух избирательных округах федеральной земли должны быть перепечатаны. Для округа Кройцнах (Kreuznach) все 205 000 бюллетеней были напечатаны на слишком тонкой бумаге. Таким образом, сквозь бумагу видно данные, что является нарушением принципа тайного голосования.

Почему для голосования были напечатаны не на той бумаге, пока неясно. В избирательном округе Вормс (Worms) тоже будет перепечатано около 170 000 избирательных бюллетеней. Там также слишком прозрачная.

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