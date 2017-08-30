В городе Лютера открывается выставка о Реформации

30.08.2017 10:57   ·   0 комментариев

© Erica Guilane-Nachez - Fotolia.com

© Erica Guilane-Nachez — Fotolia.com

В городе Лютера Виттенберге открывается масштабная , посвященная Реформации и ее лидеру.

На ней посетители узнают, кем был человек, сыгравший ключевую роль в истории европейской Реформации – монах-августинец, прибивший 95 тезисов к воротам Дворцовой церкви 31 октября 1517 года. Национальная тематическая выставка «Luther! 95 Schätze – 95 Menschen» («Лютер! 95 сокровищ – 95 человек») продлится до 5 ноября.

Напомним, что центральная маркетинговая тема года в Германии — «500 лет ». Мероприятия, посвященные Реформации, проходят по всей стране.

www.euromag.ru

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