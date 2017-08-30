На международные миссии Бундесвера потрачен 21 миллиард евро

30.08.2017 10:56   ·   0 комментариев

© veneratio - Fotolia.com

© veneratio — Fotolia.com

По данным Министерства обороны (Verteidigungsministerium), зарубежные операции Бундесвера с 1992 года стоили около 21 миллиарда евро. Кроме того, из ответа федерального правительства на запрос фракции Левой партии также следует, что с тех пор в 52 международных миссиях участвовали 410 000 солдат.

За этот период погибло 108 солдат. По данным министерства, федеральному правительству неизвестно о количестве погибших в иностранных операциях Бундесвера в ходе боевых или военных столкновений.

Из 108 солдат Бундесвера, которые погибли в иностранных операциях с 1993 года, 37 человек были убиты в результате нападений или боевых действий, о чем министерство объявило в Мали по случаю гибели двух солдат в конце июля.

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