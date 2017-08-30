Исламисты хотят пускать поезда под откос

30.08.2017 10:54   ·   0 комментариев

© Thaut Images - Fotolia.com

© Thaut Images — Fotolia.com

В железнодорожной катастрофе в Бад Айблинге (Bad Aibling) в 2016 году погибло 16 человек. Согласно информации Федерального управления уголовной полиции Bundeskriminalamt (BKA), железная дорога считается среди исламистов «желательной целью». По данным BKA, радикальные всё чаще нацелены на железнодорожный транспорт в западных странах.

Как сказал представитель BKA медиа-группе Funke, в планах исламистов атаки путём саботажа на железнодорожных рельсах занимают всё большее место. В частности, Аль-Каида (Al-Kaida) призвала в одном из журналов к нападениям на железнодорожный транспорт на западе. Даже если в журнале нет конкретных указаний на Германию, подобные нападения также возможны и в Федеративной Республике Германии.

На интернет-форуме, который тесно связан с экстремистской организацией Исламское государство (Islamischer Staat (IS)), в июле обсуждался вопрос о том, чтобы пускать под откос в Европе. При этом трагедия в Бад Айблинге в 2016 году с шестнадцатью погибшими и десятками раненых была названа «желательной целью». Однако конкретными данными о запланированных терактах в Германии БКА не располагает.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Anzeige

Присоединяйся!