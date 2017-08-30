Исламисты хотят пускать поезда под откос

30.08.2017 10:54 · 0 комментариев

В железнодорожной катастрофе в Бад Айблинге (Bad Aibling) в 2016 году погибло 16 человек. Согласно информации Федерального управления уголовной полиции Bundeskriminalamt (BKA), железная дорога считается среди исламистов «желательной целью». По данным BKA, радикальные исламисты всё чаще нацелены на железнодорожный транспорт в западных странах.

Как сказал представитель BKA медиа-группе Funke, в планах исламистов атаки путём саботажа на железнодорожных рельсах занимают всё большее место. В частности, Аль-Каида (Al-Kaida) призвала в одном из журналов к нападениям на железнодорожный транспорт на западе. Даже если в журнале нет конкретных указаний на Германию, подобные нападения также возможны и в Федеративной Республике Германии.

На интернет-форуме, который тесно связан с экстремистской организацией Исламское государство (Islamischer Staat (IS)), в июле обсуждался вопрос о том, чтобы пускать под откос поезда в Европе. При этом трагедия в Бад Айблинге в 2016 году с шестнадцатью погибшими и десятками раненых была названа «желательной целью». Однако конкретными данными о запланированных терактах в Германии БКА не располагает.

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