Что думает молодое поколение о беженцах

30.08.2017 10:52 · 0 комментариев

Весь мир обсуждает, как обходиться с беженцами. На Всемирном экономическом форуме (Weltwirtschaftsforum) дали слово молодому поколению – было опрошено более 31 000 человек из 186 стран. 72,6 процентов респондентов приветствовали бы беженцев в своей стране, а почти половина молодых людей – в своем городе или по соседству. Более четверти участников даже готовы взять кого-то в свой дом. Не видеть вообще ни одного беженца в своей стране не хочет небольшое меньшинство молодых людей, которое составило всего 7,4 процентов.

Хотя многие политики пытаются завоевать голоса избирателей настроением против беженцев, молодое поколение хочет, чтобы правительства принимали меры по интеграции беженцев. Более 55 процентов респондентов хотели бы, чтобы политики попытались интегрировать беженцев на национальном рынке труда. За депортации выступили только 3,5 процентов.

Опрос молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет об их отношении к политике, бизнесу и обществу проводится на Всемирном экономическом форуме уже третий раз. Молодые жители Германии были самой большой группой (более 3 600 участников).

беженцы, молодежь, общественное мнение