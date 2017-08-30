Петри лишена иммунитета

30.08.2017 10:50 · 0 комментариев

Ландтаг Саксонии снял иммунитет с лидера партии AfD Фрауке Петри (Frauke Petry) в связи с обвинениями в лжесвидетельстве. Как подтвердил представитель ландтага, к концу предельного срока в полночь никто из оппозиционеров не возражал против этого. Это означает, что лишение иммунитета, принятое Комитетом по иммунитету саксонского ландтага полтора месяца назад, теперь является решением, открывая тем самым путь для обвинительного заключения или уголовного наказания.

Петри не захотела ничего говорить по этому поводу. Прокуратура Дрездена расследует дело Петри почти год. Её подозревают в том, что она сказала неправду в Комитете по контролю выборов ландтага. Расследования основаны, среди прочего, на показаниях депутата ландтага от Левой партии Андре Шольбаха (Andre Schollbach). По его словам, в ноябре 2015 года Петри и депутат ландтага Карстен Хюттер (Carsten Hütter) путались в свидетельствовании под присягой в Комитете по контролю выборов ландтага. В ходе слушаний в комитете шла речь о кредитах, которые AfD требовала у своих кандидатов на выборы в ландтаг 2014 года.

Возможный судебный процесс может поставить под угрозу политическое будущее Петри, хотя она сама отвергает утверждения как необоснованные. На партийном съезде в Кёльне она не смогла провести четкое отмежевание от правого края политического спектра. Она также не смогла пройти в качестве лидирующего кандидата на выборы в Бундестаг.

AfD, лжесвидетельство, обвинение, Петри