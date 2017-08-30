Большинство жителей Германии выступают за ограничение скорости

30.08.2017 10:48   ·   0 комментариев

© Gary Blakeley - Fotolia.com

© Gary Blakeley — Fotolia.com

Большинство водителей в Германии высказалось за на автомагистралях. В ходе опроса, проведенного Немецким советом безопасности дорожного движения (Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)), 52 процента опрошенных придерживались мнения, что необходимо общее ограничение, 47 процентов высказались против. Также 52 процента сказали, что таким путём можно сократить количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Проявились явные различия между женщинами и мужчинами, а также между людьми старшего возраста и молодыми: 67 процентов женщин высказались за ограничение скорости, но только 38 процентов мужчин. Среди автомобилистов в возрасте до 34 лет только 38 процентов выступали за ограничение скорости, тогда как среди людей в возрасте 55 лет и старше этот показатель составил 67 процентов. Большинство сторонников ограничения скорости выступало за 130 км/час.

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