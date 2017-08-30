Самая распространенная причина конфликтов с соседями в Германии

30.08.2017 10:46   ·   0 комментариев

© goodluz - Fotolia.com

© goodluz — Fotolia.com

Фактически, является наиболее частым поводом для споров соседей. Об этом заявили 42 процента жителей Германии. Таковы результаты опроса энергетической группы Eon и Института по исследованию рынка Kantar Emnid.

Во всей Европе шум является причиной номер один конфликтов соседей. На втором месте с большим отставанием следуют любопытные и назойливые , а на третьем месте – домашние животные. по поводу ограды и других растений оказались только на седьмом, а гриль – на восьмом месте.

Часто споры происходят из-за заблокированных подъездных путей, работающих двигателей или неприятных запахов. Опрос проводился в Германии, Великобритании, Италии, Чехии, Румынии, Швеции, Турции и Венгрии.

Теги: 

, , , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Anzeige

Присоединяйся!