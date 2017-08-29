Британец прилетел в Берлин по паспорту своей подруги

29.08.2017 10:07 · 0 комментариев

Майклу Рэндалу (Michael Randall) 23 года, и у него каштановые волосы. Внешне он имеет мало общего со своей подругой Шарлоттой Булл (Charlotte Bull). Тем не менее, британец прошёл с её паспортом контроль в аэропорту и прилетел в Берлин. Как сообщает издание «Sunday People», мужчина случайно забрал паспорт своей подруги, когда рано утром уходил из дома, чтобы успеть на утренний рейс.

В аэропорту Лондон-Гатвик (London-Gatwick) он, тем не менее, прошел с документом через все линии контроля и смог без проблем попасть в свой самолет. Только в Берлине сотрудники на въездном контроле обратили на это внимание. Они не были расположены шутить. По словам Рэндалла, немецкие полицейские были очень агрессивны, когда он предъявил им удостоверение личности.

В конце концов, они выдали ему документ, действительный в течение одного дня, с которым ему был разрешен въезд. Удачей для него оказалось то, что его коллега по работе прибыл в Германию в тот же день, и смог привезти Рэндаллу его паспорт.

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