В Лёррахе мать не пустила ребёнка в туалет: за это неизвестные побили её

29.08.2017 10:04   ·   0 комментариев

© alona_s - Fotolia.com

© alona_s — Fotolia.com

Поскольку не разрешила ребёнку немедленно пойти в туалет, неизвестные напали на неё и избили. 40-летняя женщина находилась в пятницу, 25.08.2017, в Лёррахе (Lörrach), когда её захотел пойти в туалет. Как сообщила полиция, ему нужно было какое-то время потерпеть, поскольку они ждали знакомую.

Неизвестные обозвали женщину «матерью-кукушкой». Когда она захотела уйти со своим ребенком, какой-то мужчина ударил её кулаком. Его спутники, по словам полиции, напали на мать, лежащую на земле, пока прохожие не пришли ей на помощь.

40-летняя пострадавшая получила травмы, ей была оказана медицинская помощь. Нападавшие убежали, однако, полиция, согласно её собственным заявлениям, идёт по следу с помощью данных свидетелей.

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