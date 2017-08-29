Награждены лучшие вокзалы года

29.08.2017 10:02 · 0 комментариев

Новый железнодорожный вокзал Виттенберга (Wittenberg) и исторический железнодорожный вокзал баварского Эйзенштейна (Eisenstein) получили в этом году титул «Вокзал года». В пятницу, 25.08.2017, жюри объединения «Allianz pro Schiene» присудило награду в 14-й раз за самые удобные для пассажиров вокзалы.

В год юбилея Реформации жюри наградило новый железнодорожный вокзал ​​в Виттенберге, федеральная земля Саксония-Ангальт, в категории «Повседневная мобильность». Этот вокзал получил высокую оценку ​​как «современный, яркий, привлекательный вход в историческое место». В декабре 2016 года, через год после сноса старого здания, был открыт новый вокзал. Ежедневно здесь останавливается 220 поездов. Жюри отметило, что надписи на вокзале являются образцовыми – пассажиры коротко, но понятно сопровождаются повсюду.

Монументальный двойной вокзал Эйзенштейна отмечен как самый привлекательный «туристический вокзал». Одно крыло здания расположено на чешской территории, другое – в Германии. Построенный в 1877/78 годах пятиэтажный железнодорожный вокзал стал привлекательным для туристов. Здесь находятся музей летучих мышь, музей лыж, историческая выставка строительства железнодорожной линии и документальные свидетельства о временах холодной войны. В бывшем зале ожидания первого класса расположена таверна.

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