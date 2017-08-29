Все пять погибших около Целль-ам-Зее альпинистов могут быть гражданами Германии

29.08.2017 10:00 · 0 комментариев

В австрийских Альпах погибли пять человек. По словам спасателей, еще один альпинист получил тяжёлые травмы в результате несчастного случая вблизи Целль-ам-Зее (Zell am See) в федеральной земле Зальцбург. Все пять погибших, вероятно, являются гражданами Германии. После несчастного случая четко идентифицирован был только один, им оказался 34-летний немец из Баварии.

Как сказал представитель спасателей, согласно первоначальным выводам, связка альпинистов сорвалась. По его словам, один из альпинистов упал с ледника и повлек за собой остальных. Группа падала с высоты 200 метров по льду и гравию. Крутизна составляла около 40 градусов. Примерно в 15 часов 40 минут последнее тело было доставлено в долину с помощью спасательного вертолета.

Катастрофа ниже Маннлькаршарте (Mannlkarscharte) является самой тяжёлой в этом сезоне в австрийских Альпах. Каждое лето там в результате несчастных случаев погибают десятки альпинистов.

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