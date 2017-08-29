Разработана концепция безопасности для Октоберфеста

29.08.2017 09:58   ·   0 комментариев

© Kzenon - Fotolia.com

© Kzenon — Fotolia.com

Примерно через три недели в Мюнхене на Терезиенвизе (Theresienwiese) снова прозвучит «Oтворено!» («O’zapft is!»). Для сотрудников службы безопасности после начала Октоберфеста последует 18-дневная кампания.

По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна (Joachim Herrmann), силы безопасности хорошо подготовлены к крупнейшему в мире фольклорному фестивалю. Херрманн заявил, что места и события, которые находятся в центре внимания во всем мире, будут особенно привлекательными для террористов: «Органы безопасности осознают тот факт, что террористы так думают. Мы следим за этим на Октоберфесте в течение многих лет».

В то же время Херрманн призвал не преувеличивать опасность. Риск смерти при дорожно-транспортном происшествии намного выше. Будем надеяться на мирный Октоберфест и как можно меньшее количество дорожно-транспортных происшествий.

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