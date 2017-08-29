Десятки тысяч хотят стать солдатами Бундесвера

29.08.2017 09:57 · 0 комментариев

В Германии растёт интерес к службе в Бундесвере. Как сообщает издание «Rheinische Post», в этом году Бундесвер смог заключить контракты с 21 500 новобранцами. Это почти столько же, как и в предыдущем году.

В первой половине года, согласно информации Министерства обороны (Verteidigungsministerium), Бундесвер зарегистрировал около 36 000 заявителей, что значительно превышает показатели 2016 года. В прошлом году подавали заявки в общей сложности 58 400 человек.

За последние два года Министерство обороны очень пыталось привлечь более квалифицированных претендентов с помощью рекламной кампании под лозунгом «Делай то, что действительно важно» («Mach, was wirklich zählt»). Согласно статистическим данным, с 2015 года доля женщин среди заявителей увеличилась с 16 до 19 процентов.

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