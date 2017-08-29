Граждане Германии выступают за закон о фейковых новостях

29.08.2017 09:56 · 0 комментариев

Большинство жителей Германии хотят юридически обязать социальные сети, такие как Facebook и Twitter, принимать меры против фейковых новостей (Fake News). Это показали результаты репрезентативного опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой компанией PwC, которыми располагает издание WELT. Двое из трёх жителей Германии хотят заставить операторов платформ, таких как Facebook или Twitter, активно удалять на своих каналах намеренно распространяемые ложные сообщения.

Перед выборами в Бундестаг в сентябре существуют большие опасения относительно того, что ложные новости и социальные боты в Германии могут повлиять на результаты выборов. Социальные боты – это специальные программы, которые автоматически распространяют мнимые сообщения, чтобы манипулировать общественным мнением.

Девять из десяти респондентов высказались за усиление регулирования социальных ботов, а более 40 процентов выступают за юридический запрет. Однако, согласно опросу, только 14% говорят, что они хорошо информированы о социальных ботах. Каждый второй житель Германии считает законодательную власть обязанной выступить против социальных ботов.

В то же время, однако, исследование релятивизирует влияние Fake News на формирование политической воли в Германии. Большинство респондентов (более 70 процентов) назвали общественные телевизионные каналы основным источником информации о политических событиях.

Facebook, Twitter, социальные сети, фейковые новости