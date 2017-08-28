«Русские немцы» отвернулись от ХДС: AfD ведёт борьбу за них

28.08.2017 09:34   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

В рядах ХДС наблюдается шок: на выборах 2016 года в ландтаг в Баден-Вюртемберге по избирательному округу Пфорцхайм (Pforzheim) 24,2% голосов получила партия «Альтернатива для Германии» («Alternative für Deutschland» (AfD)).

В отношении ХДС произошло снижение более чем на 20 процентов по сравнению с выборами в 2011 году (до 22,4 процентов). Одним из результатов анализа выборов было то, что особенно «русские немцы» и люди из государств-преемников Советского Союза, которые сейчас живут в Германии, отошли от .

Около 1,5 миллиона «русских немцев» имеют право голоса в Германии и около 200 000 из них на юго-западе страны. Только в округе Хайдах (Haidach) города Пфорцхайма живут около 5 500 немцев из России. В ходе избирательной кампании в Бундестаг правые популисты целенаправленно борются за голоса «русских немцев» – также и на русском языке. В Пфорцхайме Вальдемар Биркле (Waldemar Birkle), родившийся в Казахстане, борется за прямой мандат для AfD.

Многие переселенцы длительное время выбирали ХДС – из благодарности, что партия под руководством канцлера Гельмута Коля выступала за возвращение на родину немцев из бывшего Советского Союза.

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