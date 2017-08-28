Неожиданность в Саксонии-Ангальт: партия AfD отменила съезд из-за угроз

28.08.2017 09:32 · 0 комментариев

Лидер партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в Саксонии-Ангальт отменил партийный съезд, запланированный на воскресенье, 27.08.2017. Практически меньше чем за 24 часа до запланированной встречи в Дессау-Рослау (Dessau-Roßlau) председатель партии Андре Поггенбург (André Poggenburg) назвал основной причиной переноса съезда «призывы к левым диверсионным актам во время партийного съезда». В Твиттере он написал, что это не «страх», а «осознание ответственности».

Кроме того, многие члены AfD хотели использовать выходные для размещения рекламы в ходе предвыборной кампании в Бундестаг после задержек с доставкой плакатов, которая произошла ранее. Внеочередной партийный съезд федеральной земли состоится после выборов в Бундестаг. Вопросом для рассмотрения на нём AfD избрала ислам. Формально на повестке стоят довыборы в земельный арбитражный суд.

AfD, партийный съезд, угроза