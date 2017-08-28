Первый тюремный срок в дизельном скандале: инженер VW приговорен к 40 месяцам тюрьмы в США

28.08.2017 09:31 · 0 комментариев

В США впервые осужден сотрудник VW за свою роль в скандале с выхлопными газами. Судья Шон Кокс (Sean Cox) приговорил в пятницу, 25.08.2017, в Детройте (Detroit) инженера концерна Джеймса Роберта Ляна (James Robert Liang) к 40-месячному сроку тюремного заключения и штрафу в размере 200 000 долларов.

63-летнего немца обвиняют в обмане США относительно установки незаконного программного обеспечения для манипулирования показаниями выхлопных газов в дизельных автомобилях. Кокс говорил о «серьезном преступлении», в котором обвиняемый сыграл «ключевую роль». Лян является одним из восьми бывших и действительных сотрудников концерна VW, которым в США предъявлено уголовное обвинение в заговоре с целью мошенничества и нарушении природоохранного законодательства.

Специалист по дизельным автомобилям, который работал на VW с 1982 года, на ранней стадии следствия выступил с признанием и сотрудничал с американскими следователями. Это принесло ему пользу при приговоре, так как наказание явно ниже установленного законом срока в семь лет лишения свободы и до 400 000 долларов штрафа.

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