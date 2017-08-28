Первая немецкая жертва после теракта в Барселоне

28.08.2017 09:28 · 0 комментариев

Через десять дней после терактов в Каталонии одна из немок умерла от последствий тяжёлых ранений. Как сообщает Каталонское агентство гражданской защиты (Zivilschutzbehörde), 51-летняя женщина умерла утром 27.08.2017 в больнице в Барселоне. Таким образом, число жертв смерти в результате терактов в Барселоне и приморском курорте Камбрильс (Cambrils) выросло до 16 человек. Это первая жертва из Германии в результате терактов в Каталонии.

17 августа 22-летний выходец из Марокко въехал на автомобиле-поставщике в толпу на бульваре Лас Рамблас (Las Ramblas) в Барселоне. В Камбрильсе террористы направили легковой автомобиль на группу прохожих.

Ответственность за оба теракта взяла на себя джихадистская организация Исламское государство (Islamischer Staat (IS)). Согласно исследованиям, они планировали сначала гораздо более масштабные атаки с бомбами на символ Барселоны. Однако после взрыва в их мастерской по изготовлению бомб они изменили свой план.

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