Избирательная кампания в Саксонии-Ангальт: крики и свист в адрес Меркель

28.08.2017 09:25 · 0 комментариев

Предвыборная кампания Ангелы Меркель в Кведлинбурге (Quedlinburg) сопровождалась громкими протестами. В ходе предвыборной кампании ХДС в федеральной земле Саксония-Ангальт в субботу, 26.08.2017, канцлер столкнулась со свистом и протестами.

Были видны плакаты партии AfD, а также написанные от руки лозунги, такие как «Меркель должна уйти» или «Спасибо, Меркель» с нарисованными брызгами крови. По данным ХДС, на площадь Marktplatz пришли около 3 000 человек.

Критика протестующих в Саксонии-Ангальт была связана, прежде всего, с политикой канцлера в отношении беженцев. Из-за постоянных свистов и выкриков Меркель несколько раз прерывала свою запланированную речь.

В своем выступлении председатель ХДС, среди прочего, говорила о нынешнем дизельном скандале. Она сказала, что ошибки должны быть устранены, и это позволит сохранить рабочие места в автомобильной промышленности. Она намеревается сделать все возможное для того чтобы «Сделано в Германии» и в дальнейшем вызывало ассоциации с немецкими автомобилями.

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