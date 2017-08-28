Астронавт Маурер положительно оценивает сотрудничество с Китаем

28.08.2017 09:23   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя spiegeltv, YouTube

Видеокадр пользователя spiegeltv, YouTube

Кроме Александера Герста (Alexander Gerst) Германия делегировала ещё одного астронавта в активный корпус Европейского космического агентства Esa – Маттиаса Маурера (). 47-летний астронавт рассказал, что он надеется в космических путешествиях на более интенсивное сотрудничество Европы с развивающейся космической нацией – Китаем.

«У меня хорошие ощущения», сказал Маурер в Пекине (Peking) после завершения первой совместной тренировочной миссии по обучению европейских и китайских астронавтов в Китае. В восточно-китайском прибрежном городе Яньтай (Yantai) Маурер и его итальянская коллега Саманта Христофоретти (Samantha Christoforetti) вместе с китайцами тренировались в проведении экстренного спасения из космической капсулы в море.

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