Растерянность в Шлезвиг-Гольштейне: умер 43-летний политик из ХДС

28.08.2017 09:21 · 0 комментариев

Совершенно неожиданно в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в возрасте 43 лет умер политик из ХДС Аксель Бернштейн (Axel Bernstein). Как сообщает партия, депутат ландтага и бывший лидер земельной фракции ХДС умер по месту своего жительства в Вальштедте (Wahlstedt), недалеко от Бад-Зегеберга (Bad Segeberg). Информации об обстоятельствах его смерти пока нет.

Согласно газете «Bild-Zeitung», прокуратура начала процедуру расследования обстоятельств смерти, чтобы исключить внешнее вмешательство. В отделении судебной медицины Киля (Kiel) будет сделано вскрытие тела. Издание «Kieler Nachrichten» сообщило, что Бернштейн упал на своём участке, где его и нашли без признаков жизни.

Известие о смерти политика ХДС вызвало растерянность в Шлезвиг-Гольштейне. Лидер парламентской фракции СвДП Вольфганг Кубицки (Wolfgang Kubicki) похвалил Бернштейна как «знающего, безупречного и учтивого отечественного политика, которого высоко ценили за пределами его партии за его справедливый и деловой парламентский стиль». У Бернштейна остались жена и двое детей.

Axel Bernstein, политик, смерть, ХДС