Полиция остановила грузовик с 16 тоннами взрывчатых веществ

26.08.2017 09:28 · 0 комментариев

На автомагистрали А8 в Баварии полиция остановила грузовик с грузом 16 тонн взрывчатки. Полицейские обнаружили в транспортном средстве серьезные недостатки относительно безопасности. Проверка показала, что на грузовике из Словении три шины уже были стёрты практически до стального материала. Об этом сообщила полиция в Розенхайме (Rosenheim).

У водителя также отсутствовали необходимые разрешения. Полицейские запретили поездку и возбудили уголовное дело против 40-летнего водителя. Его компания также должна ожидать санкций. Полиция также распорядилась о депонировании небезопасного груза. Грузовик сможет продолжить поездку с опасным грузом только после замены шин и с новым водителем.

взрывчатка, грузовик, полиция