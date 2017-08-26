Полиция остановила грузовик с 16 тоннами взрывчатых веществ

26.08.2017 09:28   ·   0 комментариев

© lassedesignen - Fotolia.com

© lassedesignen — Fotolia.com

На автомагистрали А8 в Баварии остановила с грузом 16 тонн взрывчатки. Полицейские обнаружили в транспортном средстве серьезные недостатки относительно безопасности. Проверка показала, что на грузовике из Словении три шины уже были стёрты практически до стального материала. Об этом сообщила полиция в Розенхайме (Rosenheim).

У водителя также отсутствовали необходимые разрешения. Полицейские запретили поездку и возбудили уголовное дело против 40-летнего водителя. Его компания также должна ожидать санкций. Полиция также распорядилась о депонировании небезопасного груза. Грузовик сможет продолжить поездку с опасным грузом только после замены шин и с новым водителем.

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