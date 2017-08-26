Во Франкфурте-на-Майне решили ввести туристический налог

26.08.2017 09:22 · 0 комментариев

Власти Франкфурта-на-Майне намерены ввести туристический налог. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает газета Daily Express.

С путешественников, останавливающих в отелях, хостелах и квартирах, снимаемых через сервисы наподобие Airbnb, будут взимать по 2 евро за ночь. По оценке городского казначея Уве Бекера (Uwe Becker), это принесет местному бюджету до 5 миллионов евро в год.

При этом гости города, прибывающие туда для работы, от такого сбора будут освобождены. Предполагается, что нововведение вступит в силу в январе 2018 года, после одобрения муниципальным собранием.

Бекер отметил, что 2 евро – вполне справедливая и разумная цена. «Мы хотим, чтобы наш город оставался привлекательным для туристов и приносил прибыль, никого не ошеломляя при этом», – отметил казначей.

В июне 2016 года Франкфурту был присвоен официальный статус курорта. Это означает, что теперь город может брать плату с посещающих его путешественников.

rtr.md

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