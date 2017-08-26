Жесткий удар по левой сцене: де Мезьер запретил платформу «Indymedia»

26.08.2017 09:19 · 0 комментариев

Федеральное министерство внутренних дел (Bundesinnenministerium) запретило платформу «linksunten.indymedia.org». Согласно сообщениям СМИ, соответствующее распоряжение было передано операторам в пятницу, 25.08.2017. Указанный веб-сайт особенно влиятелен среди левых сил.

Как цитирует издание «Spiegel» уведомление Федерального министерства внутренних дел во главе с Томасом де Мезьером (Thomas de Maizière), сайт «со своими целями и действиями идет вразрез с уголовными законами» и направлен против конституционного порядка. Символы объединения также были запрещены. Несмотря на запрет, на сайт ещё можно было зайти в пятницу утром, 25.08.2017.

Аресты не планировались, но произведено изъятие доказательств, в частности, компьютеров и возможного имущества объединения. В случае запрета платформы органы безопасности применили определённый трюк: формально речь идёт о запрете объединения, то есть операторы были классифицированы властями как объединение.

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