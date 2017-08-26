Пепел от канадских лесных пожаров долетает до Германии

26.08.2017 09:17   ·   0 комментариев

© Светлана Павлова / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

© Светлана Павлова / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

Последствия лесных пожаров в Канаде ощущаются также и в Европе. В Германии, Чехии и Греции световым радаром обнаружен на высоте приблизительно 12-17 км.

Как предполагают эксперты из Института исследований тропосферы имени Лейбница (Leibniz-Institut für Troposphärenforschung), с большой долей вероятности он образовался из-за лесных пожаров в Канаде и, вероятно, попал в Европу через Арктику.

В западно-канадской провинции Британская Колумбия (British Columbia) огромный распространился на территорию площадью 467 000 гектаров. Это самый большой в истории провинции. С апреля было уничтожено более 1,2 млн. гектаров леса.

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