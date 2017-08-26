Новое исследование: немецкое пиво содержит меньше глифосата

26.08.2017 09:15 · 0 комментариев

За месяц до начала Октоберфеста мюнхенские эксперты еще раз проверили содержание глифосата в пиве. Спорный гербицид глифосат всё ещё обнаруживается в немецком пиве. Однако исследование частного Мюнхенского экологического института (Umweltinstitut) показывает, что содержание остатков гербицида уменьшается. Мюнхенский экологический институт – это объединение, которое, помимо прочего, выступает за органическое земледелие. По сравнению с результатами исследования в прошлом году показатели этого года снизились в среднем почти на 80 процентов. Если в 2016 году в одном литре пива было в среднем 7,6 микрограмм глифосата, то в 2017 году его содержание составило всего 1,7 микрограмм.

Видимо, пивоваренные заводы стали более тщательно следить за ячменем, который покупают. Однако самое большое значение в одном из 14 рассмотренных сортов пива составляет 5,1 микрограмм на литр, что по-прежнему составляет примерно в 50 раз больше предельного значения для питьевой воды. Экологи считают, что глифосат в пиве поступает в основном из солодового материала. В грунтовых водах глифосат встречается очень редко.

Немецкая ассоциация пивоваров (der Deutsche Brauerbund) сомневается в правильности нового исследования Экологического института, как и в показателях предыдущего года. Немецкие пивоваренные заводы очень точно контролируют сырьевые продукты на предмет загрязнителей. В этом также помогают государственный контроль и самоконтроль пивоваренных заводов. По данным Федерального института оценки риска (Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)), глифосатные остатки в пиве являются обычно ожидаемыми. Однако институт не видит опасности для потребителя даже в случае значительно более высоких показателей прошлого года. Чтобы принять вредное для здоровья количество глифосата, взрослый человек должен выпить около 1000 литров пива за один день.

глифосат, пиво