Из-за неурожая растут цены на яблочный сок

26.08.2017 09:14   ·   0 комментариев

© cut - Fotolia.com

© cut — Fotolia.com

Из-за неурожая яблок, связанного с плохой погодой, скоро возрастут цены на . Как сказал Клаус Хайтлингер (Klaus Heitlinger), директор Ассоциации немецкой индустрии фруктовых соков (Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie) изданию «Tagesspiegel» в Берлине, по сравнению с ежегодным средним показателем фруктов в этом году сократился вдвое.

Хайтлингер предполагает, что цена на повысится, и поэтому яблочный сок на полках супермаркетов тоже может стать дороже. Цена на будет сформирована только в ближайшие недели.

Особенно это касается яблочного сока прямого отжима, который производится, в основном, из отечественных яблок. Плохой урожай вишни и смородины в Германии не должен повлиять на цены на сок. Фрукты для него в основном покупаются из-за рубежа.

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