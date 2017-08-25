Германия становится лучшим местом Европы для коммерческих инвестиций

25.08.2017 09:28 · 0 комментариев

Вложения в торговую и офисную недвижимость на европейском рынке составили €43,3 млрд за второй квартал 2017 года, а за первое полугодие — €90,3 млрд, что на 8% меньше, чем в предыдущем году.

Согласно последнему аналитическому отчету Knight Frank, во втором квартале 2017 года объем европейских инвестиций сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хотя на многих ключевых рынках сохранялось оживление. Германия стала ведущей страной для североамериканских инвесторов. Нидерланды и Испания привлекали в основном внутриевропейских покупателей за счет стабильного роста арендной платы, сообщает PropertyWire .

Между тем, объем инвестиций в Великобритании оставался значительно ниже уровня, наблюдавшегося до прошлогоднего голосования по поводу Брексита. Даже несмотря на увеличение объема азиатского капитала, поступающего на лондонский рынок.

По данным Knight Frank, совокупный интерес к офисной недвижимости вырос в первые шесть месяцев 2017 года на 4%, чему в значительной мере способствовала стабильность основных рынков Германии, а также активизация деятельности в Испании после относительно скромного 2016 года.

Рост офисной арендной платы усилился в Амстердаме и Мадриде во втором квартале, а во Франкфурте, Милане, Париже и Стокгольме наблюдается умеренное повышение ставок. Между тем, в лондонском Вест-Энде арендная плата за офисы премиум-класса снизилась на 13%.

В целом, европейский индекс офисной аренды Knight Frank поднялся на 0,7% во втором квартале 2017 года и достиг девятилетнего максимума. В докладе говорится о снижении доступности офисных помещений, в связи с чем рента продолжит расти, особенно в Германии, Нидерландах, Испании и Швеции.

К слову, по рейтингу JLL, Мюнхен и Франкфурт входят в шестерку лучших городов для инвестиций в коммерческую недвижимость.

Prian.ru

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